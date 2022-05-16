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Задержан мужчина, разыскиваемый Кеминским районным судом

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- Айжан Мамбеталиева
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В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района задержан мужчина, разыскиваемый Кеминским районным судом.

В январе этого года в органы внутренних дел Кеминского района поступил материал по факту объявления в розыск и проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения гражданина Р.У., 1994 года рождения, где в отношении

него судом было вынесено решение о лишении его свободы по материалам дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации авто-, мототранспортного средства в мае месяце 2019 года, в результате чего скончались четверо человек.

Данный факт был зарегистрирован в Автоматизированной информационной системе журнала учета информаций.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий 16 мая 2022 года в одной из съемных квартир в городе Бишкеке разыскиваемый Р.У., 1994 года рождения, был задержан и доставлен в органы внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/418029
Теги:
ГУВД, розыск, суд, Чуйская область
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