В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района задержан мужчина, разыскиваемый Кеминским районным судом.

В январе этого года в органы внутренних дел Кеминского района поступил материал по факту объявления в розыск и проведения всех необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения гражданина Р.У., 1994 года рождения, где в отношении

него судом было вынесено решение о лишении его свободы по материалам дела по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации авто-, мототранспортного средства в мае месяце 2019 года, в результате чего скончались четверо человек.

Данный факт был зарегистрирован в Автоматизированной информационной системе журнала учета информаций.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий 16 мая 2022 года в одной из съемных квартир в городе Бишкеке разыскиваемый Р.У., 1994 года рождения, был задержан и доставлен в органы внутренних дел.