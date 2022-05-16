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Мотоциклист отбился от напавшего на него трехметрового крокодила

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- Жан Алиев
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В австралийском штате Квинсленд мужчина выжил после нападения трехметрового крокодила. Об этом сообщает Northern Beacher Review.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 мая. Мужчина в возрасте около 40 лет отправился с компанией на экскурсию на мотоциклах и решил искупаться в ущелье. Во время купания на него неожиданно набросился крокодил, который, как утверждает пострадавший, был примерно два-три метра в длину.

Мужчина отбился от напавшего на него хищника, однако получил травмы руки и ноги. Товарищи довезли его до ближайшей взлетно-посадочной полосы и вызвали спасателей, которые доставили его в больницу на вертолете. Сейчас его жизни ничего не угрожает.


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URL: https://www.vb.kg/418051
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новости мира, в мире
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