Холодный душ опасен для людей с ишемической болезнью сердца

В сезон отключения горячей воды тем, у кого есть сердечные заболевания, не стоит экспериментировать с холодным душем. Остальным категориям людей не стоит опасаться за свое здоровье. Об этом рассказал "Ленте.ру" врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он также объяснил, когда холодные обливания полезны.

Опасности холодного душа ровно такие же, как если вдруг человек падает в холодную воду, ныряет в прорубь. У всей этой истории есть одна группа риска - люди, склонные к спазмам при наличии каких-то сердечно-сосудистых заболеваний.

"При внезапном погружении в холодную воду может возникать спазм, в том числе коронарных артерий. Обычному человеку от этого ничего не будет, а у человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что выйдет какая-нибудь неприятность. Это основное, а в остальном - человек же не будет лежать в холодной воде полчаса. Быстренько обмылся, обтерся, да и вся любовь", - сказал терапевт.