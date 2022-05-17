Президент поучаствовал в юбилейном заседании лидеров государств-членов ОДКБ

В Москве вчера, 16 мая, состоялось юбилейное заседание лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

За круглым столом в Кремле встретились президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, совместную координацию позиций по международным и региональным проблемам и совершенствованию системы коллективной безопасности.

В ходе встречи лидеры подписали заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности, а также приняли решение о награждении участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан в январе 2022 года.