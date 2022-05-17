Погода
$ 82.85 - 83.85
€ 86.20 - 87.20

Президент поучаствовал в юбилейном заседании лидеров государств-членов ОДКБ

681  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Москве вчера, 16 мая, состоялось юбилейное заседание лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), приуроченное к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

За круглым столом в Кремле встретились президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Участники обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, совместную координацию позиций по международным и региональным проблемам и совершенствованию системы коллективной безопасности.

В ходе встречи лидеры подписали заявление Совета коллективной безопасности ОДКБ в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности, а также приняли решение о награждении участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан в январе 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418059
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Александр Лукашенко, ОДКБ, президент, Россия, Москва, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  