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В Сингапуре создали биоцемент из мочи и промышленных отходов

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- Асия Канаева
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В Наньянском технологическом университете разработали биоцемент (биобетон) из мочевины животных и карбидного шлама. Об этом пишет Tech Xplore.

Новый биоцемент экологичнее и устойчивее аналогов. Им можно заполнять трещины в скалах, укреплять почву в пустынях для борьбы с пылевой и ветровой эрозией. Биобетон подойдет для строительства резервуаров для воды.

Технология производства нового материала заключается в реакции мочевины и ионов кальция из шлама. В процессе их взаимодействия образуется твердое вещество или осадок - карбонат кальция. Он встречается в меле, известняке и мраморе. Если провести реакцию в почве или песке, их частицы свяжутся, то есть исчезнут поры, и масса станет монолитной. Благодаря плотности и влагонепроницаемости материал можно будет использовать для ремонта памятников.

Кстати, биобетон производится при комнатной температуре, поэтому в атмосферу выбрасывается гораздо меньше углерода, чем во время изготовления обычных стройматериалов.


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URL: https://www.vb.kg/418069
Теги:
Сингапур, технологии, в мире
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