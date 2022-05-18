КАТО и департамент туризма КР намерены сотрудничать

Сегодня в Бишкеке обсуждают критерии и стандарты устойчивого и ответственного туризма в Кыргызстане и готовятся к проведению конкурса на разработку и проведение ответственных зеленых туров.

Инициатором обсуждения выступает Кыргызская ассоциация туроператоров Кыргызстана. Как пояснил VB.KG руководитель организации Сергей Глуховеров, Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО) - одна из самых крупных и ведущих ассоциаций представителей туристической индустрии в Кыргызстане, официально зарегистрированная в Министерстве юстиции Кыргызской Республики в 1999 году как некоммерческая организация.

- На встрече хотелось бы напомнить, что сектор туризма Кыргызстана осознанно ориентирован на развитие и продвижение устойчивого и ответственного туризма в Кыргызстане. Частный сектор туризма Кыргызстана принимает активное участие в разработке, проведении и продвижении ответственных зеленых туров. А туристический сектор Кыргызстана выступает под одним единым брендом по развитию и продвижению зеленого и устойчивого туризма.

И исходя из этих основных тезисов руководство департамента туризма при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, представители туристского частного сектора, туристских ассоциаций и других общественных объединений, донорских организаций смогут получить информацию о том, что происходит сейчас, как развивается партнерство, взаимопонимание КАТО и госорганов с представителями туркомпаний, - пояснил Глуховеров.

Заместитель министра, директор департамента туризма Самат Шатманов рассказал о действиях своего ведомства в продвижении устойчивого и ответственного туризма.

В результате планируется подписание меморандума о намерении сотрудничества между КАТО и департаментом туризма КР в совместной работе по развитию и продвижению устойчивого и ответственного туризма.

Затем будет объявлено о проведении конкурса на разработку и проведение ответственных зеленых туров в Кыргызстане. Представитель КАТО Анвар Юсупов расскажет об условиях участия, критериях оценки и отбора.

Предлагаем читателям vb.kg рассказать о позитивных либо негативных переменах в туризме, которые, как вы считаете, происходят в последнее время.