Прогноз погоды до 20 мая. Завтра ожидается дождь

Кыргызгидромет сообщил прогноз погоды с 17 по 20 мая.
17 мая Ночь 12 … 14 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
18 мая Ночь 12 … 14 °C день 24 … 26 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
19 мая Ночь 14 … 16 °C день 23 … 25 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 14- м/с, дождь
20 мая Ночь 12 … 14 °C день 26 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
17 мая Ночь 9 … 14 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
18 мая Ночь 10 … 15 °C день 24 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, в отдельных районах дождь
19 мая Ночь 11 … 16 °C день 21 … 26 °C в отдельных районах дождь, ветер западный 4-9 м/с
20 мая Ночь 10 … 15 °C день 23 … 28 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза
17 мая Ночь 13 … 15 °C день 28 … 30 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
18 мая Ночь 15 … 17 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
19 мая Ночь 14 … 16 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
20 мая Ночь 13 … 15 °C день 27 … 29 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
17 мая Ночь 8 … 10 °C день 18 … 20 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
18 мая Ночь 8 … 10 °C день 20 … 22 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков
19 мая Ночь 9 … 11 °C день 19 … 21 °C Ветер западный 4-9 м/с, дождь
20 мая Ночь 9 … 11 °C день 18 … 20 °C Ветер западный 4-9 м/с, кратковременный дождь, гроза