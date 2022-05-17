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В Таджикистане при нападении на управление МВД погиб один человек

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- Светлана Лаптева
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Министерство внутренних дел Таджикистана во вторник сообщило о трех раненых и одном убитом в ходе вооруженного нападения на управление МВД в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) республики, пишет ТАСС.

По данным пресс-центра министерства, незаконный митинг и нападение было организовано местной преступной группировкой.

В сообщении говорится, что 16 мая 2022 года в 18:30 (16.30 мск) глава организованной преступной группы города Хорога, административного центра ГБАО, Мамадбокир Мамадбокиров и его сподвижники организовали в городе незаконный митинг с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и давления на местные власти в принятии решений в отношении преступников.

"В 20.40 (18.40 мск. - Прим. ТАСС) этого дня по указанию Мамадбокирова группа молодых людей <…> совершила вооруженное нападение на сотрудников УМВД по ГБАО, которые выполняли свои служебные обязанности в здании областного суда, и взорвала ручную гранату", - отмечается в сообщении. По данным министерства, в результате получили ранения и госпитализированы первый заместитель начальника управления МВД и еще два сотрудника милиции, один из нападавших получил ранения и умер в больнице.

Пресс-центр отметил, что в ходе операции были использованы спецсредства для разгона демонстраций. "Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления других членов организованной преступной группы, принимавших участие в вооруженном нападении, в отношении организаторов инцидента областной прокуратурой возбуждено уголовное дело", - подчеркнули в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/418081
Теги:
Таджикистан
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