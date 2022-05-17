В 2025 году постковидом будут больны до 14% населения земного шара

Таковы результаты моделирования развития пандемии, которое провели исследователи американской компании Fractal Therapeutics, сообщает Штаб КР по COVID-19.

Это заболевание, уже включенное в Международный классификатор болезней (МКБ), насчитывает до 200 различных симптомов и иногда делает невыносимой жизнь молодых и прежде вполне здоровых людей. У многих пациентов постковид длится месяцами и даже уже годами – а врачи пока очень смутно представляют, как это лечить.

Ученые всего мира сообщают о том, что благодаря массовой вакцинации риск смерти и госпитализации в результате инфицирования SARS-CoV-2 значительно уменьшился.

Однако сбрасывать маски рано: постковид и лонгковид названы новыми хроническими заболеваниями, которые мучают человека еще длительное время после того, как острая фаза COVID-19 закончилась.

Управление правительственной отчетности США предполагает, что постковид может затронуть не менее 7% населения страны, ранее переболевшего этим вирусом (это примерно 23 миллиона человек).

В целом же мировые оценки количества людей, у которых развиваются лонгковид или постковид, сильно различаются: их разброс составляет от 10 процентов до 80 процентов людей, переживших COVID-19. Более половины людей, переживших коронавирусную инфекцию, сообщают о симптомах, которые сохраняются после шести месяцев, сообщили в прошлом году исследователи Медицинского колледжа штата Пенн.

"Это плохо изученное состояние, которое может вывести из строя более миллиарда человек во всем мире всего за несколько лет", - говорит Ариджит Чакраварти, исследователь COVID-19. Эксперты считают, что это заболевание быстро превращается в серьезную проблему общественного здравоохранения, которая уже перегружает врачей первичного звена.

До сих пор мнения врачей по поводу того, что из себя представляют постковид и лонгковид, расходятся. Всемирная организация здравоохранения определяет длительный ковид как состояние, которое возникает у человека, перенесшего COVID-19, с симптомами, которые нельзя объяснить другим диагнозом, и продолжается в течение двух месяцев или более. Симптомы могут сохраняться после первоначального инфицирования или появляться и исчезать со временем, при этом диагноз постковид обычно ставится не ранее чем через три месяца после острого заболевания.

На практике же затяжной COVID – это комбинация проблем и состояний: такие пациенты могут продолжать распространять вирус; у некоторых симптомы исчезают через несколько недель, а у других длятся месяцами. Есть также пациенты, страдающие от осложнений после реанимации в виде мышечной слабости, одышки, когнитивных проблем, тревожности и депрессий, что похоже на постковид, но может им не быть. И ряд медиков считает, что постковид – это усталость, дискомфорт в груди, когнитивные проблемы, которые нельзя объяснить ничем другим. При этом симптомов огромное количество, и они зависят от того, какие системы или органы были больше поражены вирусом. Например, тревога, депрессия, когнитивные проблемы, галлюцинации и головные боли говорят о поражении вирусом ЦНС, а боль или жжение в костях, стеснение в груди, боль в суставах и мышечные спазмы – о поражении опорно-двигательного аппарата. Конечно, многие вирусные инфекции вызывают отдаленные последствия (например, вирус папилломы человека может привести к раку, а ветрянка – к опоясывающему лишаю), но вряд ли в мире есть вирус, который может сравниться по количеству последствий с SARS-CoV-2. У ряда пациентов симптомы настолько изнурительные, что они не могут вернуться на работу. Особенно страшно, когда у молодых людей развиваются сильные когнитивные нарушения, такие, что они с трудом подбирают слова: в 20-30-летнем возрасте они испытывают все "прелести" деменции.

Недавнее исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, выявило более 200 потенциальных симптомов постковида, которые затрагивают 10 системах органов, причем 66 симптомов обычно длятся более семи месяцев. Исследователи опросили почти 4 тысячи человек с подтвержденным или подозреваемым ковидом из почти 60 стран, у которых болезнь длилась месяц или более.

Врачи, которые наблюдают сегодня пациентов после "легкого" варианта омикрона, отмечают, что изматывающая усталость у них длится дольше, чем после предыдущих штаммов, включая дельту. "Предыдущие варианты, похоже, вызывали гораздо больше неврологических, психических и когнитивных проблем. Но в последнее время усталость определенно кажется более важным фактором", - говорит доцент отделения легочной и реанимационной медицины университета Джона Хопкинса Панагис Галиатсатос.

Современные вакцины, хоть и доказали способность существенно снижать смертность и тяжесть течения болезни, все же не продемонстрировали способности предотвращать распространение SARS-CoV-2 и постковида.

Моделирование, проведенное научным коллективом под руководством Ариджита Чакраварти, показывает, что те, кто вакцинирован, но не принимает мер предосторожности против вируса, могут ожидать заболевания COVID-19 один или два раза в год в будущем. Если предположить, что весь мир вакцинирован и не принимает мер предосторожности и что риск заболеть постковидом каждый раз, когда человек заражается, составляет 10 процентов, то у каждого жителя Земли есть 5 процентов шанса заболеть постковидом каждый год, говорит Чакраварти. По его подсчетам, за три года шанс заболеть постковидом составляет 14 процентов.

До сих пор причина постковида точно не установлена, и нет лечения, которое помогло бы даже полностью устранить все его симптомы.