Обломки космического мусора упали на территории Индии

В сельскую местность на западе Индии упали несколько фрагментов космического мусора, передает Space News.

По информации The Indian Express, жертв и материального ущерба не было. Все упавшие объекты были обнаружены в радиусе 15 километров, и среди них был черный металлический шар весом около пяти килограммов.

Согласно данным портала, время инцидента позволяет предположить, что это могут быть части китайской ракеты, которая в тот день вошла в атмосферу. Ни местные власти, ни Индийская организация космических исследований (ISRO) не идентифицировали объекты.

Однако наблюдатель за космосом из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл заявил, что обломки, вероятно, являются частью третьей ступени китайской ракеты Long March 3B, которая вошла в атмосферу 12 мая. Ракета стартовала в сентябре с китайским спутником связи ZX-9B.

"Мы знаем, что CZ-3B Y86 вошла в атмосферу тем утром. Мы не знаем точно, где именно, но ее прогнозируемый трек пересекает Гуджарат примерно в то же время, а других крупных объектов, которые входили в атмосферу в то утро, не было. Поэтому я делаю вывод, что идентификация этого обломка с CZ-3B Y86 является очень сильной", - сообщил Макдауэлл в Twitter.