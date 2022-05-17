MegaCom выступил официальным партнером марафона Run the Silk Road

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выступил в качестве официального партнера 10-го Международного Иссык-Кульского марафона ШОС Run the Silk Road, состоявшегося 14 мая в городе Чолпон-Ате.

По сложившейся традиции, MegaCom как социально ответственная компания оказала техническое содействие в организации крупнейшего в Центральной Азии марафона, а также устроила для участников и гостей мероприятия развлекательную шоу-программу с вручением памятных призов и подарков.

"Активная поддержка проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни и создания благоприятных условий для развития физической культуры и спорта в Кыргызстане является неотъемлемой частью корпоративной культуры ЗАО "Альфа Телеком", – подчеркнули в компании. – Именно поэтому много лет самые яркие спортивные события прочно ассоциируются с именем государственного оператора сотовой связи MegaCom".

Масштабное спортивное мероприятие объединило порядка 3000 любителей и профессиональных спортсменов из 22 стран мира. Соревнования проходили на четырех дистанциях: 42, 21, 10 и 3 километра. Призовой фонд марафона составил 1 миллион 534 тысячи сомов.

Отметим, что Иссык-Кульский марафон ШОС Run the Silk Road является единственным в Центральной Азии марафоном, имеющим международный статус. Мероприятие считается квалификационным и дает возможность легкоатлетам, выполнившим нормативы, получить путевку на Азиатские игры, чемпионат мира и Олимпийские игры.

MegaCom – за спорт и здоровый образ жизни!