Pixar анонсировала новый мультфильм "Элементаль" о четырех стихиях

Pixar анонсировала новый мультфильм "Элементаль" о четырех персонифицированных стихиях, которые живут в большом городе, сообщает Collider. Режиссером станет Питер Сон.

В центре сюжета - "плывущий по течению" дух воды Уэйд и пылающая Эмбер, элементаль огня. Несмотря на различия, они поймут, как много между ними общего.

По задумке режиссера - взаимодействие элементалей друг с другом станет положительной метафорой связи разных культур и традиций. Питер Сон, который является потомком корейских эмигрантов, объяснил, что идея мультфильма связана с его опытом взросления в Нью-Йорке, где присутствовала мультикультурность.

Выход мультфильма запланирован на 16 июня 2023 года.