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Pixar анонсировала новый мультфильм "Элементаль" о четырех стихиях

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- Жан Алиев
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Pixar анонсировала новый мультфильм "Элементаль" о четырех персонифицированных стихиях, которые живут в большом городе, сообщает Collider. Режиссером станет Питер Сон.

В центре сюжета - "плывущий по течению" дух воды Уэйд и пылающая Эмбер, элементаль огня. Несмотря на различия, они поймут, как много между ними общего.

По задумке режиссера - взаимодействие элементалей друг с другом станет положительной метафорой связи разных культур и традиций. Питер Сон, который является потомком корейских эмигрантов, объяснил, что идея мультфильма связана с его опытом взросления в Нью-Йорке, где присутствовала мультикультурность.

Выход мультфильма запланирован на 16 июня 2023 года.


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URL: https://www.vb.kg/418098
Теги:
мультфильм, в мире
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