Сотрудники спецучреждения предотвратили переброс на территорию колонии

Пресс-центр ГСИН сообщает, что 16 мая примерно в 16 часов 30 минут возле одного из участков охраняемого ограждения ИК-8 в селе Петровка Московского района Чуйской области был задержан гражданин А.К.А., 2000 года рождения. Сотрудники спецучреждения предотвратили готовившийся им переброс на территорию колонии запрещенных предметов.

При досмотре его автомашины марки "Ауди" были обнаружены пакеты с емкостями, в которых находилось 9,05 литра жидкости, чей точный состав будет определен экспертами.

По факту происшествия оперативным отделом собраны соответствующие документы и проводятся необходимые мероприятия…