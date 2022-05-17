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Задержан автор анонимного сообщения

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- Айжан Мамбеталиева
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17 мая 2022 года около 12 часов 15 минут ночи на номер службы "102" поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве (бомбе) под одним из мостов в Бишкеке.

В результате проведенных оперативно-розыскных и технических мероприятий по горячим следам был установлен и задержан гражданин КР Щ.В.В., 1979 г.р., который признался в содеянном, в том числе и в том, что совершил анонимное сообщение в состоянии алкогольного опьянения. Материалы зарегистрированы в АИС ЕРП по статье 259 ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") УК КР.

В настоящее время проводятся соответствующие мероприятия по привлечению задержанного к уголовной ответственности по законодательству КР.

ГКНБ предупреждает, что аналогичные заведомо ложные сообщения влекут за собой отвлечение большого количества сил и средств правоохранительных органов и специальных служб, материальных и иных затрат, а также ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до 5 лет по законодательству КР.


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URL: https://www.vb.kg/418108
Теги:
бомба, терроризм, Бишкек, ГКНБ
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