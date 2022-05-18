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Дело "ЮРФЫ": пострадавшая обратилась за помощью к министру здравоохранения

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- Наталья Крайнова
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Бывшая пациентка частной клиники "ЮРФА" просит президента Садыра Жапарова и министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева провести честное расследование в отношении врачей, по вине которых она стала инвалидом.

В УВД Октябрьского района ведется следствие по заявлениям трех пострадавших пациентов - Гульнары Саякбаевой, Анастасии Маргачевой и Айдай Беделбаевой. Все эти три женщины примерно в одно время делали операции в клинике у одного и того же врача, но на разных органах.

Гульнара Саякбаева считает, что в ее случае повторная судебно-медицинская экспертиза была несправедливо вынесена в пользу клиники "ЮРФА".

Женщине сделали операцию на щитовидной железе в "ЮРФЕ" в апреле 2020 года. В последствии женщина практически лишилась голоса, получила инвалидность и теперь вынуждена жить с отверстием в шее. Сейчас она может общаться с людьми только с помощью записок или смс-сообщений.

"Врачи "ЮРФЫ" отняли у меня драгоценное время, лишив меня шансов восстановиться. В настоящее время вышла моя судебно-медицинская экспертиза, в которой сказано, что все действия врачей от начала до конца были ошибочными. Но клиника запросила дополнительную экспертизу хирурга-эндокринолога. Хотя, как выясняется сейчас, ни один из хирургов, делавших мне операцию в "ЮРФЕ" на щитовидке, не является эндокринологом. И вот сегодня я получила на руки результаты второй экспертизы, которая вышла в пользу "ЮРФЫ". Якобы мне не было причинено никакого вреда здоровью. Я с этим не согласна!" - возмущена Гульнара.

Возникает вопрос: как может одна и та же организация давать абсолютно разные ответы? В этот раз в число экспертов вошли председатель комиссии Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава под председательством судмедэксперта Ибраева О.Д., вошли также врач-хирург Сакмаматов Т.М., врач-эндокринолог Сагындыкова Н.Ч., врач ультразвуковой диагностики Бектурова Ч.Т., заведующий отделением оториноларингологии Нацгоспиталя Джумабеков Ж.А., судмедэксперт Яксанова С.В.

"Я буду требовать дополнительной экспертизы и независимого рассмотрения в Москве, буду писать заявление на экспертов за то, что они вынесли не правомерное решение. Я прошу личной встречи с министром здравоохранения и поддерживаю его решение закрыть все частные клиники. Эти врачи работают не ради здоровья человека, а на оказание услуги для личной выгоды.

Гульнаре стало известно, что руководство клиники предпринимает попытки ходатайствовать о закрытии ее дела.

"Деньги мне не нужны, я хочу, чтобы виновные понесли наказание. Я требую кардинального и досконального проведения расследования. Уважаемый министр здравоохранения, прошу принять меня, я готова показать все свои документы, чтобы вы изучили их и дали уже свою правильную оценку", - заявляет женщина.

Гульнара предоставила редакции vb.kg свои фотографии до и после операции в клинике. На фото до операции молодая цветущая женщина в окружении близких и родных, а сегодня она даже не может пойти погулять с собственным ребенком.


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URL: https://www.vb.kg/418109
Теги:
Садыр Жапаров, Алымкадыр Бейшеналиев, здоровье, врачебная ошибка, клиника Юрфа
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