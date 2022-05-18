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В Дубовом парке новое современное наружное освещение

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке в Дубовом парке установили современное наружное освещение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на муниципальное предприятие "Бишкексвет".

В ходе проведенных работ подземным методом в трубе ПВХ на глубине 80 сантиметров проложили 650 метров кабельных линий. Установлено 17 новых опор освещения и бетонных оснований, окрашенных в два слоя порошковой краской.

В настоящий момент проводят чистку и покраску 73 опор наружного освещения в парке.

Стоит отметить, что также работы по новому строительству и реконструкции освещения ведутся и в парке Ататюрка, в сквере имени Таттубубу Турсунбаевой.


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URL: https://www.vb.kg/418118
Теги:
Бишкексвет, мэрия, уличное освещение, Бишкек
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