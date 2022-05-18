Акылбек Жапаров встретился с представителями компании из Южной Кореи

В Бишкеке председатель кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с представителями телекоммуникационной компании Korea Telecom Corporation (Республики Корея). Об этом сообщается на сайте правительства.

"Руководство страны заинтересовано в построении открытого, прозрачного и справедливого правительства. Одним из важных шагов для достижения поставленной цели является создание цифрового правительства. В Национальной программе развития страны до 2026 года приоритетными направлениями обозначены развитие "зеленой" экономики и цифровая трансформация", - сказал Акылбек Жапаров, выразив признательность компании за поддержку инициативы по разработке национальной стратегии по цифровому развитию Кыргызской Республики.

Глава кабмина Акылбек Жапаров отметил, что Министерству цифрового развития переданы функции управления крупными операторами связи и банком, а также поставлены масштабные задачи по их развитию и переводу в цифровой формат.

В ходе встречи были представлены результаты исследований по разработке Национальной стратегии по цифровой трансформации КР.

Президент KT Corporation Юн Кёнг Лим выразил заинтересованность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

KT Сorporation - это многопрофильный инвестиционный холдинг, объединяющий такие сферы бизнеса, как СМИ, интернет-банкинг, недвижимость, финансы и энергетика, а также другие направления (насчитывается 45 дочерних компаний).

Компания предоставляет услуги мобильной (22,3 млн абонентов) и фиксированной связи (13,4 млн абонентов), фиксированного широкополосного интернета (9,2 млн абонентов), платного телевидения (10,7 млн абонентов).