В Джалал-Абаде годовалый малыш умер, подавившись колпачком от ручки

В Джалал-Абаде годовалый малыш играл с ручкой, подавился колпачком от нее и умер. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

17 мая в милицию позвонили из областной больницы. На место сразу выехала оперативно-следственная группа. Как выяснилось, несчастный случай произошел дома. Малыш играл с пишущей ручкой, случайно проглотил колпачок и задохнулся.

Данный факт был зарегистрирован, как несчастный случай. Писать заявление в милицию и проводить судмедэкспертизу родители малыша отказались.

В начале года подобный случай произошел в южной столице.