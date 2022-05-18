Без вести пропавшая 17-летняя Зарина обнаружена в Бишкеке

В Бишкеке нашли пропавшую в Алайском районе 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба МВД.

В отдел внутренних дел Алайского района Ошской области поступило заявление о пропаже Авазбек кызы Зарины, 2005 года рождения. В милицию обратились родители с просьбой оказать содействие в поисках несовершеннолетней дочери, которая 29 апреля 2022 года в дневное время ушла из дома и с тех пор от нее нет никаких вестей о местонахождении.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Алайского района, заведено розыскное дело. Сообщение о безызвестном исчезновении несовершеннолетней получили все другие региональные отделы внутренних дел.

Розыскные мероприятия проводили также оперативники ГУУР МВД. Отрабатывалась версия, что несовершеннолетняя может находиться на территории Бишкека.

17 мая 2022 года в ходе проводимых оперативно-поисковых работ в столице сотрудники отдела розыска 2-го управления ГУУР МВД установили местонахождение без вести пропавшей Авазбек кызы Зарины, 2005 года рождения. В целях дальнейшей передачи родственникам ее определили в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД. За несовершеннолетней приехали родители.