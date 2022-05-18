Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

Без вести пропавшая 17-летняя Зарина обнаружена в Бишкеке

509  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке нашли пропавшую в Алайском районе 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба МВД.

В отдел внутренних дел Алайского района Ошской области поступило заявление о пропаже Авазбек кызы Зарины, 2005 года рождения. В милицию обратились родители с просьбой оказать содействие в поисках несовершеннолетней дочери, которая 29 апреля 2022 года в дневное время ушла из дома и с тех пор от нее нет никаких вестей о местонахождении.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Алайского района, заведено розыскное дело. Сообщение о безызвестном исчезновении несовершеннолетней получили все другие региональные отделы внутренних дел.

Розыскные мероприятия проводили также оперативники ГУУР МВД. Отрабатывалась версия, что несовершеннолетняя может находиться на территории Бишкека.

17 мая 2022 года в ходе проводимых оперативно-поисковых работ в столице сотрудники отдела розыска 2-го управления ГУУР МВД установили местонахождение без вести пропавшей Авазбек кызы Зарины, 2005 года рождения. В целях дальнейшей передачи родственникам ее определили в Центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних (ЦППН) СОБ МВД. За несовершеннолетней приехали родители.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418133
Теги:
МВД, несовершеннолетние, розыск
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  