Япония с начала пандемии вновь возобновит прием туристов

Япония возобновит прием туристов впервые с начала пандемии. Обэтом сообщает Nikkei Asia с ссылкой на японское агентство по туризму.

Уточняется, что сначала планируют принимать небольшие группы туристов из четырех стран - США, Австралии, Таиланда и Сингапура для проверки эффективности мер по предотвращению распространения COVID-19. Проект будет сосредоточен на пакетных турах через японские турагентства. Путешественники должны выполнять санитарные требования, такие как тройная вакцинация (полный цикл вакцинации двумя дозами и бустер), а сотрудники туристских агентств должны сопровождать их на заранее определенных маршрутах.

На основе результатов проекта правительство разработает методичку для предприятий о том, как взаимодействовать с иностранцами, приезжающими в Японию. В июне вместе с ослаблением мер планируется удвоение лимита ежедневного прибытия до 20 тысяч человек.