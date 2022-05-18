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Косметолог назвала причины резкого старения лица

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- Жан Алиев
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Российский дерматолог-косметолог Татьяна Баллирано назвала причины резкого старения лица и перечислила методы борьбы с данной проблемой. Интервью с ней опубликовал "Пятый канал".

Врач рассказала, что до обращения к специалистам необходимо понять причину скоротечного появления морщин, отечности и дряблости кожи. По ее словам, чаще всего старение связано с гормональным скачком из-за нарушения работы щитовидной железы в климактерический период.

Специалист говорит, что с возрастом необратимые изменения происходят не только с мышцами лица, но и со скелетом. В качестве примера она привела ротацию нижней челюсти, влияющей на овал лица, и резорбцию костей, когда ткань постепенно разрушается. Кроме того, сокращается часть височной и скуловой костей и увеличиваются орбиты глаз.

Татьяна Баллирано говорит, что косметологи не всегда могут решить проблему быстрого ухудшения внешнего вида лица.

"Иногда мы вынуждены отказывать клиентке и отправлять ее к пластическим хирургам, так как из-за резкого старения часто бывает большой лишний объем тканей, - говорит она.


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URL: https://www.vb.kg/418140
Теги:
врачи, новости мира, в мире
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