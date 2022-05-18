Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

Власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в ГБА

438  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Власти Таджикистана объявили о начале "антитеррористической операции" в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Об этом сообщает издание Радио Озоди.

Как сообщает МВД в распространенной утром 18 мая информации, в Рушанском районе произошли столкновения между правительственными войсками и жителями, которые перекрыли дорогу на Хорог.

Правоохранительное ведомство не сообщает о жертвах, однако, по некоторым данным, в ходе столкновений ранения получили несколько человек.

МВД отмечает, что "17 мая члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма на участке автодороги в Рушанском районе".

МВД сослалось на причастность к инциденту иностранных сил, заявив, что "преступники" при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также "привлекли иностранных наёмников для осуществления террористических актов и других форм провокации". При этом ведомство не назвало эти организации.

Некоторые новостные сайты, освещающие события в ГБАО, сообщают, что в столкновениях применялось тяжелое вооружение. Подтвердить эти слова из других источников пока невозможно. В настоящее время доступ в Интернет в ГБАО отключен.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418141
Теги:
Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  