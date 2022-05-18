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В кристаллах соли нашли древние микроорганизмы

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- Айжан Мамбеталиева
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Американские исследователи нашли в кристаллах каменной соли из австралийских отложений, возраст которых составляет около 830 миллионов лет, древние микроорганизмы - прокариотов и одноклеточных эукариотов. Об этом сообщает журнал Geology.

Кристаллы во время формирования захватывают частички окружающей среды - это называется сингенетическими или эпигенетическими включениями. В галите (каменной соли) уже находили живые микроорганизмы возрастом в несколько сотен миллионов лет, которые туда попадали вместе с водой.

В новом исследовании ученые оценили возраст найденных образцов галита в австралийской формации Браун в 830 миллионов лет.


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URL: https://www.vb.kg/418142
Теги:
наука, новости мира, в мире
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