В кристаллах соли нашли древние микроорганизмы

Американские исследователи нашли в кристаллах каменной соли из австралийских отложений, возраст которых составляет около 830 миллионов лет, древние микроорганизмы - прокариотов и одноклеточных эукариотов. Об этом сообщает журнал Geology.

Кристаллы во время формирования захватывают частички окружающей среды - это называется сингенетическими или эпигенетическими включениями. В галите (каменной соли) уже находили живые микроорганизмы возрастом в несколько сотен миллионов лет, которые туда попадали вместе с водой.

В новом исследовании ученые оценили возраст найденных образцов галита в австралийской формации Браун в 830 миллионов лет.