Национальная библиотека приглашает горожан на акцию "Библионочь - 2022"

Национальная библиотека приглашает горожан принять участие в ежегодной социально-культурной акции "Библионочь-2022", которая пройдет 20 мая с 18 до 23 часов.

Тема предстоящего мероприятия: "Я с книгой открываю мир природы".

Акция проводится в рамках Года защиты горных экосистем и климатической устойчивости в Кыргызстане при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

В рамках Библионочи пройдут более 50 мероприятий. Вы сможете увидеть "оживших" героев книг, живых статуй, инсталляции, фотовыставку архивных фотографий природы Кыргызстана, ярмарку компаний микрозелени и фитостен.

Вас ожидают мастер-классы, презентации и выставка книг, изделий декоративно-прикладного искусства, литературные конкурсы, викторины, игры "Мафия", "Квест", видеопоказы, концертные номера, театральные постановки, зарядитесь позитивом и энергией социальных танцев.

А еще в "контактном зоопарке", который будет открыт в рамках Библионочи, вас будут ждать ручные животные и море удовольствия!

В этот день для посетителей также проведут уникальную экскурсию в книгохранилище библиотеки, гости мероприятия смогут сдать задержавшие у себя книги библиотеки без штрафных санкций и получить бесплатно подарочный разовый читательский билет.

На мероприятии примут участие писатели и поэты, издательства, творческие коллективы, учебные заведения, общественные организации, национально-культурные центры и другие организации. Ожидается участие более 3000 человек.

Цель Библионочи – развитие культуры чтения и возрождение интереса к книгам среди молодежи, а также привлечение внимания на важность сохранения природы, зеленого наследия для подрастающего поколения.

Вход на все мероприятие свободный.