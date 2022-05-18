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США смягчили санкции в отношении Венесуэлы

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- Канат Кожоев
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Власти США смягчили санкции против нефтяного сектора Венесуэлы, передает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американской нефтяной компании Chevron Corp. начать переговоры с правительством Мадуро, временно сняв запрет на такие обсуждения. Chevron - последний американский производитель нефти, сохранивший свое присутствие в Венесуэле, где находятся крупнейшие в мире запасы сырой нефти.

Администрация президента США Джо Байдена разрешила американской нефтяной компании Chevron Corp. начать переговоры с правительством Мадуро, временно сняв запрет на такие обсуждения. Chevron - последний американский производитель нефти, сохранивший свое присутствие в Венесуэле, где находятся крупнейшие в мире запасы сырой нефти.

"Правительство Венесуэлы проверило и подтвердило опубликованные новости о том, что США уполномочили американские и европейские нефтяные компании вести переговоры и возобновить операции в Венесуэле", - говорится в заявлении Twitter вице-президента Венесуэлы Делси Родригес.

Соединенные Штаты также готовы исключить из санкционного списка бывшего сотрудника государственной нефтяной компании PDVSA и племянника первой леди Венесуэлы Силии Флорес Эрика Мальпику.

"Правительство надеется, что в конечном итоге Вашингтон отменит все незаконные санкции, которые затрагивают наш народ", - заявила Делси Родригес.

Следует отметить, что переговоры направлены на разрешение затянувшегося политического кризиса в Венесуэле, и Вашингтон настаивает на том, что любая серьезная отмена санкций будет зависеть от прогресса за столом переговоров. Соединенные Штаты признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом, осудив переизбрание Мадуро в 2018 году как фикцию.

В свою очередь Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.


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URL: https://www.vb.kg/418146
Теги:
нефть, США, Венесуэла, санкции, мировые новости
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