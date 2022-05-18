"ВКонтакте" запустила свой мессенджер

"ВКонтакте" запустила отдельное мобильное приложение для общения - "VK Мессенджер" для iOS и Android, пишет журнал "Нож".

В мессенджере можно общаться с друзьями из соцсети и контактами из телефонной книги.

"Пользователям доступны групповые чаты на более чем 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, возможность записывать аудиосообщения и читать их расшифровки, отправлять музыку, стикеры, фото, видео и истории, а также файлы весом до 2 Гб, делиться геопозицией, переводить деньги и многое другое", - говорится в пресс-релизе.

В мессенджере есть функции, которых нет в основном приложении VK. Например, можно скрыть время последней активности, возможность скрыть время последней активности, а также переписка в фантом-чатах - все сообщения в них будут пропадать спустя некоторое время.

Мессенджер поддерживает "темную" тему, также в нем можно настраивать дизайн всего приложения и отдельных чатов.