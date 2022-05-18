Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 9 июня

354  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане во всех общеобразовательных организациях 2021-2022 учебный год завершится 8 июня 2022 года, сообщает vb.kg пресс-служба Министерства образования и науки.

Празднование "Последнего звонка" состоится в школах 9 июня в 9.00 часов.

Министерством образования и науки КР, в преддверии завершения учебного года, 17 мая 2022 года, проведена онлайн-встреча с руководителями районных, городских отделов образования и методических центров образования, на которой обсудили организационные вопросы по подготовке и проведению празднования "Последнего звонка" в школах республики.

Директорам общеобразовательных организаций поручено обеспечить безопасность учащихся на территории школ в ходе подготовки и во время проведения торжественного мероприятия, посвященного "Последнему звонку", кроме этого, усилить работу по проведению разъяснительной работы среди родителей и повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей после проведенного мероприятия.

"Всю ответственность за ребенка за пределами школы будут нести родители. В пределах школы, администрация данного учебного заведения", - отметили в Минобразе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418154
Теги:
Министерство образования, школа, Бишкек, Последний звонок
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  