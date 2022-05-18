Последний звонок в школах Кыргызстана прозвенит 9 июня

В Кыргызстане во всех общеобразовательных организациях 2021-2022 учебный год завершится 8 июня 2022 года, сообщает vb.kg пресс-служба Министерства образования и науки.

Празднование "Последнего звонка" состоится в школах 9 июня в 9.00 часов.

Министерством образования и науки КР, в преддверии завершения учебного года, 17 мая 2022 года, проведена онлайн-встреча с руководителями районных, городских отделов образования и методических центров образования, на которой обсудили организационные вопросы по подготовке и проведению празднования "Последнего звонка" в школах республики.

Директорам общеобразовательных организаций поручено обеспечить безопасность учащихся на территории школ в ходе подготовки и во время проведения торжественного мероприятия, посвященного "Последнему звонку", кроме этого, усилить работу по проведению разъяснительной работы среди родителей и повышению их ответственности за жизнь и здоровье детей после проведенного мероприятия.

"Всю ответственность за ребенка за пределами школы будут нести родители. В пределах школы, администрация данного учебного заведения", - отметили в Минобразе.