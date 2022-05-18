График выпускных экзаменов в школах Кыргызстана

В Кыргызстане итоговая государственная аттестация выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языком обучения должна быть проведена с 11 по 22 июня и выпускников 9 классов - с 11 по 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.
11 июня. Начало экзамена - в 9:00 часов. Письменный комплексный тест по математике (алгебре).
14 июня - эссе по родному языку с элементами сочинения.
17 июня - письменный комплексный тест по кыргызскому языку (в классах с русским, узбекским и таджикским языком) и по русскому языку (в классах с кыргызским языком обучения).
20 июня - история Кыргызстана (устно).
Дата, которую определяют образовательные организации - в общеобразовательных школах – по предмету, выбранному учеником. В школах-лицеях, школах-гимназиях, учебно-воспитательных комплексах, школах с экспериментальной площадкой с углубленным изучением предмета (предметов) по профильному уроку с учётом тем и разделов, пройденных сверх базового объёма.
11 июня. Начало экзамена - в 9:00 часов. Родной язык и литература (эссе).
14 июня - комплексный тест по математике (алгебре), письменно.
17 июня - история Кыргызстана, устно.
20 июня - письменный комплексный тест по кыргызскому языку (в классах с русским, узбекским и таджикским языком) и по русскому языку (в классах с кыргызским языком обучения).
Дата, которую определяют образовательные организации - по предмету выбранному учеником, в школах-лицеях, школах-гимназиях, учебно-воспитательных комплексах, школах с экспериментальной площадкой с углубленным изучением предмета (предметов) по одному профильному предмету (двум профильным предметам) с учётом тем и разделов, пройденных сверх базового объёма.