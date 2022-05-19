В Кыргызстане подвели итоги олимпиады по математике "Юные пифагоры"

В Кыргызстане с 15 по 17 мая 2022 года в санатории "Кыргызское взморье" прошел финал Республиканской олимпиады по математике "Юные пифагоры в мире науки и техники", которую проводили Министерство образования и Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун".
"Юные пифагоры в мире науки и техники" – самая популярная математическая олимпиада среди школьников в Кыргызстане. Каждый год в ней принимают участие более четырех тысяч учащихся КР, а последние три года – и школьники из Казахстана.
Каждый желающий, вне зависимости от уровня знания математики, может поучаствовать в РМО. Сложность заданий делится по возрастным группам: 3-4 классы, 5-6 классы и 7-8 классы
В этом учебном году в олимпиаде приняли участие 3677 школьников. По итогам регионального тура, в котором соревновалось 1267 полуфиналистов, в финал были допущены только сильнейшие - 121 участник.
Республиканский тур, как и вся олимпиада, проводился в трех возрастных группах: 3-4, 5-6 и 7-8 классы. Р
Работу участников оценивало компетентное жюри, председателем которого стал Син Елисей Елисеевич - доктор педагогических наук, профессор. В состав судейской коллегии вошли: Мамытбеков Ж.К. - кандидат физико-математических наук, председатель совета молодых учёных НАН КР, Намазова Г.О. - кандидат физико-математических наук, доцент, Абдуллаева Ю.А. – учитель математики, отличник образования КР и Лихоманова Н.Н. – учитель математики, отличник образования КР.
в возрастной категории "3-4 классы":
I – Акылбекова Тахмина (Нарынская область, Ак-Талааинский район, Чолок-Кайын, СШ им. Б. Календерова);
II – Гончаров Никита (г. Бишкек, ШГ №24 им. А.Токомбаева);
III – Мамуржонова Суманбар (Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, Сафед-Булан, ШГ № 35);
"5-6 классы":
I – Айжигитов Санжар (г. Бишкек, "Келечек MIT");
II – Ким Ангелина (г. Бишкек, ШГ №24 им. А.Токомбаева) и Раева Асема (Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, Совет-Сай, школа №21 "Совет");
III – Бейшембиев Ален (г. Бишкек, ШГ №24 им. А.Токомбаева), Ришат у. Адиль (г. Бишкек, ШГ №13) и Акылбекова Айзирек (Джалал-Абадская область, Токтогульский район, Кара-Кол, СШ №1);
"7-8 классы":
I – Низовский Матвей (г. Бишкек, УК АФМШЛ №61);
II – Киргизбаев Назар (г. Бишкек, УК АФМШЛ №61);
III – Залепо Максим (г. Бишкек, УК АФМШЛ №61) и Анарбекова Курманжан (Джалал-Абадская область, с. Шамалды-Сай).
В командном первенстве ребята, объединенные в сборные команды, соревновались в математическом бое. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
диплом I степени завоевала сборная Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской области;
дипломом II степени была награждена сборная города Бишкека и Ошской области;
"бронзу" завоевала команда Ала-Буки.