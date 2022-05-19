В Кыргызстане подвели итоги олимпиады по математике "Юные пифагоры"

В Кыргызстане с 15 по 17 мая 2022 года в санатории "Кыргызское взморье" прошел финал Республиканской олимпиады по математике "Юные пифагоры в мире науки и техники", которую проводили Министерство образования и Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун".

"Юные пифагоры в мире науки и техники" – самая популярная математическая олимпиада среди школьников в Кыргызстане. Каждый год в ней принимают участие более четырех тысяч учащихся КР, а последние три года – и школьники из Казахстана.

Каждый желающий, вне зависимости от уровня знания математики, может поучаствовать в РМО. Сложность заданий делится по возрастным группам: 3-4 классы, 5-6 классы и 7-8 классы

В этом учебном году в олимпиаде приняли участие 3677 школьников. По итогам регионального тура, в котором соревновалось 1267 полуфиналистов, в финал были допущены только сильнейшие - 121 участник.

Республиканский тур, как и вся олимпиада, проводился в трех возрастных группах: 3-4, 5-6 и 7-8 классы. Р

Работу участников оценивало компетентное жюри, председателем которого стал Син Елисей Елисеевич - доктор педагогических наук, профессор. В состав судейской коллегии вошли: Мамытбеков Ж.К. - кандидат физико-математических наук, председатель совета молодых учёных НАН КР, Намазова Г.О. - кандидат физико-математических наук, доцент, Абдуллаева Ю.А. – учитель математики, отличник образования КР и Лихоманова Н.Н. – учитель математики, отличник образования КР.

Победители и призеры в личном первенстве:

в возрастной категории "3-4 классы":

I – Акылбекова Тахмина (Нарынская область, Ак-Талааинский район, Чолок-Кайын, СШ им. Б. Календерова);

II – Гончаров Никита (г. Бишкек, ШГ №24 им. А.Токомбаева);

III – Мамуржонова Суманбар (Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, Сафед-Булан, ШГ № 35);

"5-6 классы":

I – Айжигитов Санжар (г. Бишкек, "Келечек MIT");

II – Ким Ангелина (г. Бишкек, ШГ №24 им. А.Токомбаева) и Раева Асема (Джалал-Абадская область, Ала-Букинский район, Совет-Сай, школа №21 "Совет");

III – Бейшембиев Ален (г. Бишкек, ШГ №24 им. А.Токомбаева), Ришат у. Адиль (г. Бишкек, ШГ №13) и Акылбекова Айзирек (Джалал-Абадская область, Токтогульский район, Кара-Кол, СШ №1);

"7-8 классы":

I – Низовский Матвей (г. Бишкек, УК АФМШЛ №61);

II – Киргизбаев Назар (г. Бишкек, УК АФМШЛ №61);

III – Залепо Максим (г. Бишкек, УК АФМШЛ №61) и Анарбекова Курманжан (Джалал-Абадская область, с. Шамалды-Сай).

В командном первенстве ребята, объединенные в сборные команды, соревновались в математическом бое. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:

диплом I степени завоевала сборная Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской области;

дипломом II степени была награждена сборная города Бишкека и Ошской области;

"бронзу" завоевала команда Ала-Буки.