ГКНБ задержаны руководители ОсОО "Транс Эксперт"

Сотрудниками ГКНБ КР на основании материала досудебного производства 17 мая 2022 года были задержаны руководители ОсОО "Транс Эксперт" И.Б.К. и М.Э.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено что, указанными лицами в период с апреля по октябрь 2021 года были незаконно собраны денежные средства от водителей большегрузных машин, занимающихся грузоперевозкой из КНР через пункт пропуска "Торугарт".

"Кроме того, в ходе следствия установлено, что руководители указанных частных компаний в целях получения материальной выгоды собирали и получали от каждого водителя по 50 долларов США с одного рейса, в противном случае грузоперевозчик рисковал остаться без груза, то есть работы. Таким образом, указанные лица под предлогом создания условий для водителей большегрузных автомашин обманным путем собрали в общей сложности более 150 тысяч долларов США.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные действия в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ГКНБ.