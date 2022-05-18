Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

ГКНБ задержаны руководители ОсОО "Транс Эксперт"

196  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудниками ГКНБ КР на основании материала досудебного производства 17 мая 2022 года были задержаны руководители ОсОО "Транс Эксперт" И.Б.К. и М.Э.С. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено что, указанными лицами в период с апреля по октябрь 2021 года были незаконно собраны денежные средства от водителей большегрузных машин, занимающихся грузоперевозкой из КНР через пункт пропуска "Торугарт".

"Кроме того, в ходе следствия установлено, что руководители указанных частных компаний в целях получения материальной выгоды собирали и получали от каждого водителя по 50 долларов США с одного рейса, в противном случае грузоперевозчик рисковал остаться без груза, то есть работы. Таким образом, указанные лица под предлогом создания условий для водителей большегрузных автомашин обманным путем собрали в общей сложности более 150 тысяч долларов США.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные действия в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418171
Теги:
ГКНБ, грузоперевозки, задержание, автомобили
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  