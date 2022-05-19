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На Иссык-Куле проходят рейды по очистке от браконьерских сетей

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- Асия Канаева
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Сотрудники экологической милиции проводят очистку озера Иссык-Куль от браконьерских сетей. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В целях усиления борьбы с браконьерством и соблюдения правил любительского и спортивного рыболовства в водоемах Кыргызской Республики, туристско-экологической милицией УВД области запланирован ряд рейдовых мероприятий. Один из рейдов прошел на территории Тонского района. На участке "Рыбзавода" возле села Боконбаева сотрудниками туристско-экологической милиции было изъято 10 браконьерских рыболовных сетей длиною около километра.

Кроме этого, на данном участке во время незаконной ловли рыбы был задержан 40-летний житель села Торт-Куль А.Ж., у которого изъята резиновая лодка, шесть рыболовных сетей общей длиною 350 метров и рыба чебак в количестве 16 штук. Данный факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Тонского района, начато досудебное производство по статье 310 ("Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных") УК КР.

Другой группой туристско-экологической милиции проведен рейд в Джети-Огузском районе. Сотрудниками милиции вблизи села Тосор задержаны местные жители 40-летний К.Э. и О.Т., 1987 года рождения. У них изъяты резиновая лодка и незаконно добытая рыба чебак в количестве 87 штук. Факт зарегистрирован в ЕРП ОВД Джети-Огузского района, начато досудебное производство по 310 ("Незаконная охота или добыча рыбы либо водных животных") УК КР.

В целях установления материального ущерба собранные материалы переданы в соответствующие госорганы.


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URL: https://www.vb.kg/418174
Теги:
УВД, браконьерство, Иссык-Куль
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