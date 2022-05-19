Погода
$ 81.32 - 82.32
€ 86.20 - 87.20

В Кыргызстане у контрабандистов хотят конфисковывать транспорт

328  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 18 мая, на заседании ЖК депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях)" во втором и третьем чтениях. Документ предполагает ужесточение наказания за незаконный ввоз и вывоз товаров из Кыргызстана.

Инициатором законопроекта является председатель кабинета министров КР.

Целью проекта закона является усиление борьбы с незаконным ввозом и вывозом товаров и транспортных средств вне пунктов пропуска и иных установленных мест перемещения товаров, а также установления эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие санкций за совершение вышеуказанных противоправных деяний. Законопроектом предусматривается дополнение примечания к статье 231 Уголовного кодекса нормой, которая исключает освобождение лица от уголовной ответственности при уплате таможенных платежей в двукратном размере в случаях совершения экономической контрабанды помимо таможенного контроля, а также совершенной организованной (трансграничной) группой или в составе преступного сообщества, кроме этого, включена норма о том, что транспортные средства, использованные для перевозки предметов контрабанды вышеуказанными способами, подлежат конфискации.

В ходе обсуждения депутат от фракции "Бутун Кыргызстан" Гуля Кожокулова выступила против нормы о конфискации транспортных средств, которые были использованы для перевозки предметов контрабанды.

"Такие решения должны приниматься судебными органами", - заявила она.

Законопроект направлен на голосование во втором и третьем чтениях.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418175
Теги:
контрабанда, парламент, таможенные пошлины, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, таможня, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  