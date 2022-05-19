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В Норвегии разработали дорожное покрытие, поглощающее углекислый газ

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- Асия Канаева
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Норвежская компания Carbon Crusher разработала экологичное дорожное покрытие из биоматериалов. Оно поглощает CO₂ и уменьшает углеродный след ремонта трасс. Об этом пишет Fast Company.

При строительстве 1,5 километра дороги в атмосферу выбрасывается от 1,4 тысячи до 2,3 тысячи тонн углекислого газа. Углеродоемкость дорожного строительства связана с использованием битума - продукта переработки нефти. Норвежцы заменили его на органический полимер лигнин. Он в качестве отходов остается после производства бумаги.

Carbon Crusher измельчает асфальт до мелкого гравия в специальной дробилке, затем скрепляет его лигнином и кладет на старое дорожное покрытие. Экосостав по прочности такой же, как битум.

Норвежцы заявляют, что при использовании их технологии на участке в 30 метров в атмосферу выбрасывается в 3,5 раза меньше углерода, чем обычно.


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URL: https://www.vb.kg/418182
Теги:
экология, в мире
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