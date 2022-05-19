Александр Золотухин: Через юмор троллим "маслокрадов"

Наш сегодняшний герой, пожалуй, один из самых загадочных и лаконичных респондентов, с которым пришлось иметь дело в моей журналистской практике. Александр Золотухин основал группу в "Фейсбуке" с громким названием "Нищеброды Бишкека", которая пользуется популярностью не только среди жителей столицы, но и других регионов Кыргызстана. Подписчики паблика делятся мемными, тематическими фотографиями.

По словам Александра, группа создавалась специально с юмористическим подтекстом, для того, чтобы подарить хорошее настроение всем, кто не совсем благополучно чувствует себя в это непростое время.

Обидно за страну

- В группе мы часто затрагиваем и политические моменты, так как обидно, что наша страна, одна из красивейших в мире, уютная и комфортная для жизни, с таким огромным потенциалом и с очень добрыми, хорошими людьми, но только нам не везет ей с чиновниками…

В группе реклама отсутствует, хотя иногда поступают предложения, но, видимо, мы ещё не созрели для бизнеса, да и подписчики, наверное, будут недовольны, будто наживаюсь за их счет (улыбается).

Очень люблю Кыргызстан

- Очень люблю страну, Бишкек, менять бы я ничего не стал, кроме (повторюсь) тех людей, которые только ради наживы находятся у власти, а мы все прекрасно видим, понимаем и различаем, что делается для людей, а что для элиты...

Из года в год

- Возьмём элементарный пример, банальный, скучный, обыденный - "бишкекский смог". Сколько лет этой проблеме? Многие не подозревают масштаб этой проблемы для здоровья горожан, бомба замедленного действия, яд для человека. А чиновники с умными сытыми лицами повторяют, что "надо решать проблему!". И так из года в год, десятилетиями, ничего при этом не решая.

Проблем достаточно

- Проблем на самом деле просто невероятное количество у страны. Взять, например, то, почему миллионы наших соотечественников вынуждены работать на чужбине, и вы думаете, они с удовольствием находятся вдали от родины, когда чаще всего с семьёй, детьми, родителями не видятся годами, по 12 часов работают, не говоря уже про условия жизни и тому подобное. Думаете, им бы им не хотелось вечером приходить домой к семье, вместе ужинать, проводить выходные, радоваться успехам детей, родителей. На самом деле это очень большая проблема, безысходность, вынужденная быть вдали от родины, к сожалению.

Троллим "маслокрадов"

- Проблем на самом деле у нуждающихся людей ввиду немалых факторов множество. Поэтому группа больше имеет юмористический характер, чтобы взбодрить народ, поднять настроение, потроллить где-то наших "маслокрадов".