В Брюсселе обсудили вывод кыргызских авиакомпаний из "черного списка" ЕС

В Брюсселе обсудили ускорение вывода кыргызских авиакомпаний из "черного списка" ЕС. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

16-18 мая в рамках рабочего визита в Брюссель заместитель министра иностранных дел Айбек Молдогазиев в целях продвижения двусторонней повестки дня провел ряд встреч с представителями Европейской комиссии и Европейской службы внешних связей.

На встрече с заместителем генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мора состоялся обмен мнениями по вопросам политического сотрудничества.

Со спецпредставителем ЕС по странам ЦА Терхи Хакалой были обсуждены совместные планы и мероприятия в рамках регионального сотрудничества.

В повестку дня на встрече с управляющим директором Европейской службы внешних связей Микаэлем Зибертом также вошли важные вопросы, находящиеся в ведении внешнеполитических ведомств.

С руководством генерального директората Европейской комиссии по здоровью и безопасности пищевых продуктов (DG-Sante) стороны обсудили вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции в ЕС, а с руководством генерального директората Европейской комиссии по мобильности и транспорту (DG-Move) наметили дальнейшие практические шаги для ускорения вывода кыргызских авиакомпаний из "черного списка" ЕС.

На встрече с директором по инновациям, цифровому образованию и международному сотрудничеству Еврокомиссии были рассмотрены возможности расширения сотрудничества в рамках новой программы Erasmus+, стипендии президента Кыргызстана "Эл үмүтү", а также в части наращивания потенциала высших учебных заведений в Кыргызстане.

Встреча с руководством генерального директората Европейской комиссии по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала (DG-Fisma) прошла с учетом косвенного влияния санкций на экономику Кыргызстана. С руководством генерального директората Европейской комиссии по торговле (DG-Trade) стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания торгового сотрудничества и продления сроков и эффективного использования Всеобщей схемы преференций + (GSP+), позволяющей беспошлинно ввозить в ЕС свыше 6000 наименований товаров.