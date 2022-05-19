Протесты и антитеррористическая операция. Что происходит в Бадахшане?

МВД Таджикистана сообщило о гибели одного и ранении 13 военнослужащих в Горном Бадахшане, где проходили протесты. Власти описывают происшедшее как провокацию "преступной группировки" "с целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения". СМИ сообщают о давлении и нападении на журналистов. Заведены уголовные дела в отношении предполагаемых организаторов.

Офицер Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана погиб в ходе антитеррористической операции в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), ещё 13 военнослужащих получили тяжёлые ранения, сообщила пресс-служба МВД страны.

По данным ведомства, "организованные преступные группы, состоящие из 200 человек, с применением всех видов оружия" в центре Рушанского района в трёх точках перекрыли автотрассу "Душанбе - Хорог" и дорогу на пограничную комендатуру. В сообщении отмечается, что "преступные группы ранее готовились к совершению этих действий и с той же целью доставили оружие и боеприпасы из-за рубежа".

"В целях обеспечения безопасности граждан и общественного правопорядка правоохранительные органы страны начали антитеррористическую операцию. В результате нейтрализовано 8 боевиков, 11 ранено и задержано более 70 активных членов террористической группировки", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что "преступная группа избила Лайло Чоршанбиеву, заместителя председателя Рушанского района, за то, что она перешла через перекрытую дорогу, и нанесла ей телесные повреждения".

Министерство подчёркивает, что среди мирных жителей пострадавших нет, хотя в сети распространились неподтверждённые сообщения о гибели 11 человек. В настоящее время обстановка в районе стабильная, социальная инфраструктура и общественный транспорт начали свою повседневную деятельность, говорится в заявлении.

"У организованных преступных групп изъято большое количество оружия и боеприпасов, коктейль "Молотова", говорится в сообщении, в котором остальных членов группы призывают сдать оружие и сдаться.

Протесты

В Горном Бадахшане 14 мая жители вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. Они также требовали снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана.

Ситуация в ГБАО осложнилась после того, как суды приговорили активиста Амриддина Аловатшоева к 18 годам колонии и бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева к 5,5 годам лишения свободы.

Власти отказались рассмотреть вопрос об отставке, после чего 16 мая большая группа местной молодёжи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники силовых ведомств. Они применили резиновые пули и слезоточивый газ. Сообщалось о нескольких пострадавших.

17 мая МВД Таджикистана назвало предположительных организаторов протестов - "неформального лидера" микрорайона Бархорог Мамадбокира Мамадбокирова, находящегося в розыске оппозиционного активиста Алима Шерзамонова и независимую журналистку Улфатхоним Мамадшоеву.

Источник: gazeta.uz