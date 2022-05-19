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Заведующий судмедэкспертизой Жайылского района задержан за взятку

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- Асия Канаева
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По факту получения взятки задержан заведующий судебной медицинской экспертизой Жайылского района. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

ГКНБ в рамках ЕРП за пункт 4 часть 2 статьи 342 УК КР ("Получение взятки") был задержан заведующий судебной медицинской экспертизой Жайылского района А.Н.Т.

Установлено, что работники судебной медицинской экспертизой района организовали устойчивую коррупционную схему по получению взяток за принятие и оформление трупов в морг, выдачу свидетельств о смерти и отказ от вскрытия тел усопших, а также проведения обработки тел.

В процессе проведения соответствующих оперативно-розыскных мероприятий были получены подтверждающие сведения о системности получения денежных средств работниками судмедэкспертизы за оказание различных государственных услуг. В частности, было выявлено и задокументировано более десяти фактов получения взятки работниками данного учреждения.

Задержанный водворен в ИВС ГКНБ КР. Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/418200
Теги:
ГКНБ, Жайылский район, задержание, взятка
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