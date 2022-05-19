Хабиб Нурмагомедов планирует организовать новый бой Федора Емельяненко

Россиянин Федор Емельяненко может провести бой против бразильца Жуниора дос Сантоса в организации Eagle FC. Об этом в среду на пресс-конференции заявил владелец организации Хабиб Нурмагомедов. Сообщает ТАСС.

"Если Жуниор выиграет [у Йоргана Де Кастро], я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко. Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю", - сказал Нурмагомедов.

Емельяненко является бойцом Bellator и занимает третью строчку рейтинга тяжеловесов организации. У него остался последний бой по контракту, после которого он планирует завершить карьеру.

В активе 38-летнего дос Сантоса 21 победа и 9 поражений. Он является бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).