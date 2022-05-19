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Хабиб Нурмагомедов планирует организовать новый бой Федора Емельяненко

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- Наталья Крайнова
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Россиянин Федор Емельяненко может провести бой против бразильца Жуниора дос Сантоса в организации Eagle FC. Об этом в среду на пресс-конференции заявил владелец организации Хабиб Нурмагомедов. Сообщает ТАСС.

"Если Жуниор выиграет [у Йоргана Де Кастро], я хочу организовать его бой против Федора Емельяненко. Я хочу поговорить с моим другом Скоттом Кокером, потому что Федор на контракте в Bellator. Не знаю, какие у них планы, но мы могли бы поговорить об этом и сделать интересную историю", - сказал Нурмагомедов.

Емельяненко является бойцом Bellator и занимает третью строчку рейтинга тяжеловесов организации. У него остался последний бой по контракту, после которого он планирует завершить карьеру.

В активе 38-летнего дос Сантоса 21 победа и 9 поражений. Он является бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).


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URL: https://www.vb.kg/418205
Теги:
бокс, Россия, спорт, Хабиб Нурмагомедов
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