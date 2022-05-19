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В департаменте охраны и конвоирования состоялась церемония военной присяги

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 19 мая, в департаменте по охране и конвоированию СИН состоялось принятие военной присяги молодым пополнением весеннего призыва 2022 года. Новобранцы окончили курс по программе подготовки молодого бойца, где прошли адаптацию к армейской жизни, ее строго расписанному распорядку дня, изучили основы и положения воинских уставов, свои функциональные обязанности.

Необходимо отметить, что для них это большая ответственность перед народом Кыргызстана и огромная гордость. Потому что выполняемые ими задачи действительно имеют боевой характер. Это определяется и некоторыми условиями выполнения боевой службы. Из этих условий в первую очередь можно отметить то, что при выполнении государственно важных задач от каждого воина требуется постоянная морально-психологическая устойчивость, неусыпная высокая бдительность и быстрая реакция в реально сложившихся обстоятельствах. В некоторых случаях могут подвергаться опасностям даже их жизни.

Молодое пополнение пришли поздравить ветераны департамента по охране и конвоированию, представители взаимодействующих структур, а также родные и близкие вновь прибывших военнослужащих.

Департамент по охране и конвоированию осуществляет охрану исправительных учреждений СИН при Министерстве юстиции Кыргызской Республики, где отбывают наказания опасные преступники, обеспечивают конвоирование и охрану подсудимых в судах г. Бишкека, где проходят различные судебные процессы, а также осуществляет перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу с юга на север страны и обратно, из одних мест заключения в другие.


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URL: https://www.vb.kg/418206
Теги:
ГСИН, присяга, Бишкек
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