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В Аламудунском районе задержан подозреваемый в мошенничестве

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- Анастасия Карелина
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Сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района задержан подозреваемый в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В органы внутренних дел Аламудунского района с заявлением обратились граждане с просьбой принять меры в отношении малознакомого мужчины по имени Чынгыз, который, войдя в доверие, пообещал устроить заявителей на работу в Россию, завладел денежными средствами от 10000 до 20000 сомов, после чего скрылся.

Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 209 ("Мошенничество") УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан и водворен в ИВС ГУВД города Бишкека Т.Ч., 1999 года рождения.

В настоящее время сотрудниками милиции установлена причастность задержанного к семи фактам мошенничества на территории Аламудунского района. Не исключается его причастность и к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Кыргызской Республики. В связи с этим ОВД Аламудунского района обращается к гражданам, пострадавшим от деяний данного гражданина: "Если вы владеете какой-либо информацией, можете обратиться в дежурную часть ОВД Аламудунского района: 0(312)36-35 27, 0(312)36-35-23 или 102."


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URL: https://www.vb.kg/418210
Теги:
Аламудунский район, Чуйская область, ГУВД
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