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ГКНБ пресечена деятельность подпольной типографии

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- Асия Канаева
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ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию террористической и экстремистской деятельности в Кыргызской Республике в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявлена подпольная типография по изготовлению и распространению религиозной литературы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе обыска по месту жительства гражданина Кыргызстана Б.А.К. обнаружены и изъяты типографическое оборудование, компьютеры, принтеры и более 5 тысяч экземпляров религиозной литературы.

Владелец типографии не имел разрешительных документов на изготовление религиозной литературы, соответствующей маркировки и не проходил религиоведческую экспертизу и проверку в ДУМК.

Изъятая религиозная литература направлена на теологическую экспертизу.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/418217
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, Сузакский район
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