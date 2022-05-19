ГКНБ пресечена деятельность подпольной типографии

ГКНБ в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий по противодействию террористической и экстремистской деятельности в Кыргызской Республике в Сузакском районе Джалал-Абадской области выявлена подпольная типография по изготовлению и распространению религиозной литературы. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В ходе обыска по месту жительства гражданина Кыргызстана Б.А.К. обнаружены и изъяты типографическое оборудование, компьютеры, принтеры и более 5 тысяч экземпляров религиозной литературы.

Владелец типографии не имел разрешительных документов на изготовление религиозной литературы, соответствующей маркировки и не проходил религиоведческую экспертизу и проверку в ДУМК.

Изъятая религиозная литература направлена на теологическую экспертизу.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.