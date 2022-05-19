Саудовская Аравия передала Кыргызстану 25 тонн фиников

Королевство Саудовской Аравии передало Кыргызстану для оказания поддержки нуждающихся семей 25 тысяч фиников. Соответствующее мероприятие с участием представителей Минсоцтруда КР прошло сегодня, 22 мая 2022 года, на территории посольства Саудовской Аравии в Кыргызстане.

"Данный проект реализуется Центром спасения и гуманитарной деятельности имени короля Салмана, и является одним из проектов, предоставляемых ряду дружеских и братских стран наряду с Кыргызстаном. В этой связи хочу отметить братские отношения между нашими странами. Так, по линии Центра гуманитарной помощи имени Короля Салмана, Саудовского фонда развития, а также по линии ряда других наших организаций для содействия в реализации многих проектов в различных сферах Кыргызстану оказывалась неоднократная помощь в виде грантов и кредитов. Так, по линии СФР было выделено более 200 миллионов долларов США или 750 миллионов саудовских риалов, которые были направлены на реализацию проектов в сфере образования, реконструкции автодорог, медицины, социального развития в ряде областей и городов Кыргызской Республики", - сказал в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол Королевства Саудовской Аравии в КР Ибрахим бин Аль-Ради.

Также посол выразил надежду, что подобные акции будут положительно сказываться на развитии двусторонних отношений между Королевством Саудовская Аравия и Кыргызской Республикой.

По замыслу организаторов проекта, финики будут распределены среди соцучреждений Бишкека и Чуйской области, в частности, среди домов престарелых, детских домов, малоимущих семей и сирот. Каждому человеку будет выделено по 2 кг фиников.