Погода
$ 79.40 - 80.40
€ 84.12 - 85.12

Госсектор и эксперты готовы "озеленить" туризм Кыргызстана

227  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерстве культуры и информации, спорта и молодежной политики КР(МКИСМП) состоялся круглый стол на тему "Внедрение зеленых мер в туристической отрасли Кыргызстана" с участием представителей департамента по туризму, Международного делового совета, Зеленый Альянса Кыргызстана, GIZ, Ассоциации туристической отрасли, представители поставщиков зеленых технологий и др.

Эксперт Зелёного Альянса Максат Дамир уулу представил 5 приоритетных "зеленых" мер для туристической отрасли КР.

1. Проведение обучающих семинаров по финансовой грамотности и финансовому учету для повышения понимания о возможности снижения расходов внедрением практик зеленой экономики

2. Снижение налоговых ставок на имущество гостиницам, отвечающим требованиям экологических стандартов

3. Пересмотр таможенных пошлин и отмена НДС на импортируемые и производимые оборудования, технологии и комплектующие на территории Кыргызской Республики, отвечающие нормам и требованиям энерго и ресурсоэффективности

4. Внедрение добровольных стандартов коллективных средств размещения с учетом экологичных требований и разработка механизмов реализации

5. Разработка механизмов стимулирования покупки местных органических сельхозпродукций предприятиями ХоРеКа.

"Сейчас большинство тур субъектов не ведут финансовый учет. Но сейчас бизнесу, помимо увеличения своих доходов, следует заботиться и об окружающей среде. Стремиться снизить расходы,при этом экономя ресурсы - электричество, газ, воду, уголь. Согласно принятой Национальной программы развития КР до 2026 года, туристический сектор должен развиваться на принципах устойчивости со строгим обеспечением охраны окружающей среды в интересах местного сообщества и субъектов туристической отрасли страны с учетом оценки природной рекреационной емкости туристических рекреационных зон", - отметил Максат Дамир уулу.

Эксперт по моделированию GIZ Айбек Кадыралиев добавил, что за последнюю четверть века отмечается изменение в требованиях путешественников, многие из которых стали обращать внимание на то, как в гостинице подходят к вопросу экологии.

"Если гости узнают, что выбрасываемые бутылки, банки отправляются на переработку, а не на свалку, если они будут знать, что еда в ресторане подается еда из органических продуктов, а для трансфера использовался автобус с экологичным двигателем, это безусловно добавит очков в его личном рейтинге отелей", - добавил он.

Заместитель директора департамента по туризму при МКИСМП Кыял Кенжематовав свою очередь выразила готовность совестными усилиями продвигать зеленую стратегию в туризме.

"Мы хотим озеленить туризм, поэтому активно и плодотворно идем вперед в этом направлении. Начали продвигать законопроект о внесении изменений в закон о туризме, вносим несколько понятий об устойчивом развитии, о направлении зеленой экономики. В начале 2023 года должна быть принята зеленая стратегия по туризму. Это все связано с охраной окружающей среды, с зеленым развитием. Самое главное нужно повысить экологическую и правовую грамотность", - сказала она.

По ее словам, 13 мая был успешно открыт туристический сезон. Для пребывающих в Кыргызстан созданы хорошие условия - с 1 мая отменены ПЦР тесты, вакцинация не требуется.

В минувшую пятницу было подписано распоряжение правительства, в котором говорится о том, что в Кыргызстан могут приезжать наземным и воздушным путем граждане всех стран.

Кроме того, значимым достижением для занятых в туристическом секторе стал пересмотр таможенных пошлин и отмена НДС на импортируемые и производимые оборудования, технологии и комплектующие на территории Кыргызской Республики, отвечающие нормам и требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

Согласно ст. 284 и 297 Налогового кодекса КР, поставка технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективностиявляется поставкой, освобожденной от НДС.

Такие меры могут поспособствовать увеличению количествапоставщиков/производителей и товаров, снижение цены на минимум на 20%.

По итогам встречи было достигнута договоренность совместными усилиями, госорганов и экспертовпомочь сектору туризма внедрить скорее "зеленые" меры.

Отметим, что пересмотр таможенных пошлин и отмена НДС, а также разработка "зеленых" мерв секторе туризма стали возможными вследствие экспертной работы Зеленого Альянсас активным участием частного сектора при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418227
Теги:
туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  