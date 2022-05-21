Госсектор и эксперты готовы "озеленить" туризм Кыргызстана

В Министерстве культуры и информации, спорта и молодежной политики КР(МКИСМП) состоялся круглый стол на тему "Внедрение зеленых мер в туристической отрасли Кыргызстана" с участием представителей департамента по туризму, Международного делового совета, Зеленый Альянса Кыргызстана, GIZ, Ассоциации туристической отрасли, представители поставщиков зеленых технологий и др.

Эксперт Зелёного Альянса Максат Дамир уулу представил 5 приоритетных "зеленых" мер для туристической отрасли КР.

1. Проведение обучающих семинаров по финансовой грамотности и финансовому учету для повышения понимания о возможности снижения расходов внедрением практик зеленой экономики

2. Снижение налоговых ставок на имущество гостиницам, отвечающим требованиям экологических стандартов

3. Пересмотр таможенных пошлин и отмена НДС на импортируемые и производимые оборудования, технологии и комплектующие на территории Кыргызской Республики, отвечающие нормам и требованиям энерго и ресурсоэффективности

4. Внедрение добровольных стандартов коллективных средств размещения с учетом экологичных требований и разработка механизмов реализации

5. Разработка механизмов стимулирования покупки местных органических сельхозпродукций предприятиями ХоРеКа.

"Сейчас большинство тур субъектов не ведут финансовый учет. Но сейчас бизнесу, помимо увеличения своих доходов, следует заботиться и об окружающей среде. Стремиться снизить расходы,при этом экономя ресурсы - электричество, газ, воду, уголь. Согласно принятой Национальной программы развития КР до 2026 года, туристический сектор должен развиваться на принципах устойчивости со строгим обеспечением охраны окружающей среды в интересах местного сообщества и субъектов туристической отрасли страны с учетом оценки природной рекреационной емкости туристических рекреационных зон", - отметил Максат Дамир уулу.

Эксперт по моделированию GIZ Айбек Кадыралиев добавил, что за последнюю четверть века отмечается изменение в требованиях путешественников, многие из которых стали обращать внимание на то, как в гостинице подходят к вопросу экологии.

"Если гости узнают, что выбрасываемые бутылки, банки отправляются на переработку, а не на свалку, если они будут знать, что еда в ресторане подается еда из органических продуктов, а для трансфера использовался автобус с экологичным двигателем, это безусловно добавит очков в его личном рейтинге отелей", - добавил он.

Заместитель директора департамента по туризму при МКИСМП Кыял Кенжематовав свою очередь выразила готовность совестными усилиями продвигать зеленую стратегию в туризме.

"Мы хотим озеленить туризм, поэтому активно и плодотворно идем вперед в этом направлении. Начали продвигать законопроект о внесении изменений в закон о туризме, вносим несколько понятий об устойчивом развитии, о направлении зеленой экономики. В начале 2023 года должна быть принята зеленая стратегия по туризму. Это все связано с охраной окружающей среды, с зеленым развитием. Самое главное нужно повысить экологическую и правовую грамотность", - сказала она.

По ее словам, 13 мая был успешно открыт туристический сезон. Для пребывающих в Кыргызстан созданы хорошие условия - с 1 мая отменены ПЦР тесты, вакцинация не требуется.

В минувшую пятницу было подписано распоряжение правительства, в котором говорится о том, что в Кыргызстан могут приезжать наземным и воздушным путем граждане всех стран.

Кроме того, значимым достижением для занятых в туристическом секторе стал пересмотр таможенных пошлин и отмена НДС на импортируемые и производимые оборудования, технологии и комплектующие на территории Кыргызской Республики, отвечающие нормам и требованиям энерго- и ресурсоэффективности.

Согласно ст. 284 и 297 Налогового кодекса КР, поставка технологий, оборудования и его комплектующих, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективностиявляется поставкой, освобожденной от НДС.

Такие меры могут поспособствовать увеличению количествапоставщиков/производителей и товаров, снижение цены на минимум на 20%.

По итогам встречи было достигнута договоренность совместными усилиями, госорганов и экспертовпомочь сектору туризма внедрить скорее "зеленые" меры.

Отметим, что пересмотр таможенных пошлин и отмена НДС, а также разработка "зеленых" мерв секторе туризма стали возможными вследствие экспертной работы Зеленого Альянсас активным участием частного сектора при поддержке кыргызо-германо-швейцарской программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) в рамках проекта "Зелёная экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане".