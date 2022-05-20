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В столице обсудили вопрос брендирования качественных продуктов

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр экономики и коммерции КР Данияр Амангельдиев провел встречу с заместителем генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Хасаном Клейбом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на встрече стороны обсудили текущие проекты и инициативы, направленные на оказание содействия местным производителям в Кыргызстане для развития, охраны и брендировании качественных продуктов.

Министр отметил заинтересованность КР в реализации проектов в сфере защиты интеллектуальной собственности с учетом проводимой кабмином активной работы в развитии креативной экономики.

Одновременно, министр проинформировал об утверждении кабинетом министров концепции развития креативной экономки, а также проводимой работе по созданию парка креативных индустрий.

В свою очередь, заместитель гендиректора ВОИС Х. Клейб предложил реализовать совместный проект, предусматривающий обучения трех специалистов министерства экономики и коммерции КР и Кыргызпатенту в академии ВОИС в качестве экспертов в сфере брендирования и коммерциализации.


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URL: https://www.vb.kg/418228
Теги:
Бишкек, продукты, Министерство экономики и коммерции
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