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Замглавы кабмина Эдиль Байсалов посетил фестиваль "Ак-Бешим"

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- Назгуль Абдыразакова
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Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов посетил фестиваль "Ак-Бешим", прошедший в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, фестиваль организован в целях сохранения исторического наследия, нравственного, патриотического и эстетического воспитания, а также развития туризма.

Участники мероприятия продемонстрировали гостям фестиваля местные продукты и изделия ручной работы, а также музыкально-танцевальные номера.

Заместитель главы кабмина в своем выступлении подчеркнул важность сохранения нашего исторического наследия, ставшего местом пересечения различных культур.

"На раскопках в городище Ак-Бешим обнаружены буддийские храмы и христианские церкви, а ЮНЕСКО официально присвоило городищу Ак-Бешим статус объекта всемирного наследия", - отметил он.

Эдиль Байсалов ознакомился с раскопками на древнем городище Ак-Бешим, которые проводят представители японских университетов Тейкё и Рюкоку совместно с сотрудниками Национальной академией наук Кыргызской Республики.

Археологи отметили необходимость организации работ по исследованию, консервации и музеизации данного исторического участка, а также предложили рассмотреть дальнейшее развитие Ак-Бешимского участка как туристического объекта.

В свою очередь Эдиль Байсалов отметил огромный туристический потенциал исторических памятников, имеющихся в республике, приведя в пример пещеру Кан-и-Гут в Баткенской области.


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URL: https://www.vb.kg/418229
Теги:
Чуйская область, кабмин, Эдиль Байсалов
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