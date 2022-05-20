На базе крестьянского хозяйства проходит сельскохозяйственный семинар

В селе Константиновка Аламудунского района на базе крестьянского хозяйства "Кирби" проходит сельскохозяйственный семинар, организованный Минсельхозом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на семинаре было продемонстрировано новое лизинговое оборудование, в том числе современное оборудование для сбора дождевой воды и насосы открытой системы.

Кроме того, была организована персональная выставка всех ведомств при Министерстве сельского хозяйства.

Помимо представителей местных органов власти, в мероприятии приняли участие местные предприниматели, активисты и фермеры