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На базе крестьянского хозяйства проходит сельскохозяйственный семинар

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- Назгуль Абдыразакова
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В селе Константиновка Аламудунского района на базе крестьянского хозяйства "Кирби" проходит сельскохозяйственный семинар, организованный Минсельхозом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на семинаре было продемонстрировано новое лизинговое оборудование, в том числе современное оборудование для сбора дождевой воды и насосы открытой системы.

Кроме того, была организована персональная выставка всех ведомств при Министерстве сельского хозяйства.

Помимо представителей местных органов власти, в мероприятии приняли участие местные предприниматели, активисты и фермеры


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URL: https://www.vb.kg/418231
Теги:
Аламудунский район, Кыргызстан, Минсельхоз
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