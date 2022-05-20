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Путин не приедет: саммит ЕАЭС в Бишкеке пройдет в видеоформате

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- Алина Мамаева
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое планировалось провести в Бишкеке 27 мая, пройдет в формате видеоконференции, заявил журналистам председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает БЕЛТА.

За день до заседания в столице Кыргызстана состоится первый Евразийский экономический форум, в котором также в режиме видеоконференции примут участие главы государств союза.

"Мы готовились к тому, что это будет проходить в очном формате, но буквально на днях было принято решение, что главы государств будут на форуме и на заседании совета присутствовать в режиме видео-конференц-связи", - сказал Михаил Мясникович.

Он уточнил, что работа секций и панельных дискуссий на форуме будет проводиться в очном формате, как и планировалось.


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URL: https://www.vb.kg/418239
Теги:
саммит, ЕАЭС, Бишкек, Кыргызстан
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