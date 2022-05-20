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Комментарий ГНС на заявление Ассоциации поставщиков по ЭСФ

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- Назгуль Абдыразакова
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Государственная налоговая служба относительного открытого обращения руководителя Ассоциации поставщиков Гульнары Ускенбаевой к президенту Садыру Жапарову по цифровизации в системе налогообложения сообщает следующее.

Все действия налоговых сотрудников, касающиеся требований о наличии у поставщиков товаров электронных счетов-фактур, осуществляются в рамках налогового законодательства.

ГНС недавно в ходе проведенных анализа и мониторинга, а также рейдовых мероприятий выявила факты неприменения электронных счет-фактур поставщиками и дистрибьюторами товаров. В частности, речь идет о невыдаче распечатанного ЭСФ при поставке товаров субъекту-покупателю (магазины).

Многие субъекты (магазины), реализующие товары и оказывающие услуги населению, с учетом специфики деятельности могут не применять электронные счета-фактуры, соответственно, они не подключены к информационной системе ГНС.

В связи с этим, согласно порядку формирования и обращения счета-фактуры, поставщик товаров должен оформить электронную счет-фактуру и выдать покупателю (магазину) его распечатанный экземпляр.

ГНС давала время налогоплательщикам на правильное применение выписки ЭСФ с момента внедрения программы, без применения административных мер воздействия. Но на протяжении почти 2 лет ряд поставщиков игнорировали данные требования, работая без применения ЭСФ.

Но когда ГНС начала проводить контрольные мероприятия по их выявлению, они стали будоражить общественность, вводя их в заблуждение.

ГНС просит руководителя Ассоциации поставщиков не защищать недобросовестных поставщиков товаров, которые не применяют ЭСФ, тем самым снижая объекты налогообложения и при этом нарушая права добросовестных поставщиков, уплачивающих налоги в полном объеме.

Со своей стороны ГНС проводит работу по пресечению неправомерных действий сотрудников налоговых органов.

В случае наличия таких фактов просим обращаться в центральный аппарат ГНС (телефон доверия (0312) 613189), где по результатам служебного расследования в отношении них будут приняты соответствующие меры.

Отметим, что система "ЭСФ" работает в штатном режиме. При возникновении проблем у налогоплательщиков они незамедлительно решаются. Также ГНС учитывает все замечания и предложения бизнес-сообщества и предпринимателей, касающиеся работы системы, и принимает соответствующие меры.

Напомним, что с 1 июля 2020 года электронную счет-фактуру обязаны применять плательщики НДС, экспортеры и импортеры товаров. Кроме этого, с 1 апреля 2022 года ЭСФ должны оформлять также налогоплательщики, объем выручки которых за последние 12 месяцев превысил сумму в 8 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/418240
Теги:
ГНС, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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