В Тогуз-Тороуском отделе РОВД прошел день открытых дверей для школьников

Инспекторы по делам детей в Тогуз-Тороуском РОВД провели день открытых дверей для школьников. Начальник РОВД Т.Сабыканов поприветствовал молодых людей и сказал, что они не должны ошибиться в выборе профессии. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, школьникам показали повседневную деятельность сотрудников милиции и рабочий процесс дежурной части. Затем были показаны комнаты судмедэкспертов и следователей. Технические характеристики огнестрельного оружия, порядок его применения.

Были вопросы и ответы учениками. Сотрудники призывали молодежь любить страну и служить ей, получать достойное образование.