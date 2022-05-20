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В Тогуз-Тороуском отделе РОВД прошел день открытых дверей для школьников

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- Назгуль Абдыразакова
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Инспекторы по делам детей в Тогуз-Тороуском РОВД провели день открытых дверей для школьников. Начальник РОВД Т.Сабыканов поприветствовал молодых людей и сказал, что они не должны ошибиться в выборе профессии. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, школьникам показали повседневную деятельность сотрудников милиции и рабочий процесс дежурной части. Затем были показаны комнаты судмедэкспертов и следователей. Технические характеристики огнестрельного оружия, порядок его применения.

Были вопросы и ответы учениками. Сотрудники призывали молодежь любить страну и служить ей, получать достойное образование.


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URL: https://www.vb.kg/418247
Теги:
Джалал-Абадская область, школа, милиция
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