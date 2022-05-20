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В Чуйском театре состоится спектакль по пьесе американского драматурга

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- Назгуль Абдыразакова
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Скоро в Чуйском областном театре имени Шаршена Термечикова состоится премьера новой постановки по пьесе современного американского драматурга Эдварда Олби "Зоопарктагы окуя" ("Что случилось в зоопарке?"). Её поставит на сцене художественный руководитель театра, заслуженный артист республики Орозбек Айдаров. Об этом сообщает пресс-служба театра.

По ее данным, литературный и сценический переводы драмы с русского языка на кыргызский принадлежат перу Абибиллы Пазылова. В главных ролях выступят актёры Таалай Касымалиев и Нурбек Кыязов.

В спектакле раскрываются непростые нравственные проблемы как недавнего прошлого, так и наших дней. Он выстроен в форме своеобразного диалога двух, совершенно случайных для друг друга персонажей в одном из парков отдыха огромного Нью-Йорка.

Содержание сложных взаимоотношений людей доносится до зрителя посредством художественно-сценических средств, присущих театральному искусству.


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URL: https://www.vb.kg/418248
Теги:
театр, Чуйская область, спектакль
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